“La destra si lamenta dei troppi gabbiani a Cagliari? La città è sporca, la puliscano”

“Se ci sono i gabbiani allora significa che c’è sporcizia in giro”. Marco Benucci, capogruppo dei Progressisti in consiglio comunale risponde così a Pierluigi Mannino, Fdi che ha sollevato il problema delle colonie dei gabbiani in città. “Io non ho percepito alcun problema in proposito”, aggiunge Benucci, “e se esiste di sicuro è colpa della spazzatura che langue in città che spinge i volatili a cercare cibo per la strada e non in mare. Mannino dice di partire dalle piccole cose? Io partirei dalla pulizia della città. Su questo tema sì che sento invece parecchie lamentele, anche perché loro hanno fatto tutta una campagna elettorale sulla città pulita, mentre io non l’ho mai vista così sporca come in questi mesi. Così come le sento sul buio, per il quale non è colpa di Enel, ma della manutenzione che non c’è. E sul degrado delle piazze, ormai piene di transenne”.