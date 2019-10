Paura a Cagliari: scontro al porto, cargo va a sbattere contro una nave passeggeri

Collisione al porto di Cagliari: due navi Tirrenia, la Massimo Mura e la Ariadne, sono finite questa sera una contro l’altra.

“L’immagine che pubblico immortala il momento dell’urto tra le due navi, una, la Ariadne, pare già ormeggiata in porto mentre l’altra, la cargo Massimo Mura, per cause da accertare, è finita addosso alla nave passeggeri pare in fase di ormeggio”, scrive Mauro Pili, leder di UNidos nella propria pagina facebok,

“Si tratta di un incidente senza conseguenze per il personale e i passeggeri ma non è da escludere che le due navi abbiano subito dei danni . Ci si domanda come sia possibile all’interno di un porto possano avvenire questo tipo di incidenti. La capitaneria di porto dovrà dare spiegazioni plausibili, non rincorrendo al vento come spiegazione”