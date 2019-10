Bosa, il fuoco non si ferma: distrutti ettari di sughereta e pascoli

Il fuoco non si ferma a Bosa. Oggi 3 incendi in Sardegna hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Uno a Bosa in località “Sa tanca de su dottore”, dove sono intervenuti 5 canadair della flotta aerea nazionale e 1 elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Il direttore delle operazioni di spegnimento, a causa delle difficili condizioni meteo, ha richiesto l’intervento anche di diverse squadre di Forestas, Volontari, Barracelli e Vigili del fuoco. L’incendio ha percorso una superficie di circa alcuni ettari di sughereta e pascolo. Le operazioni dei mezzi aerei si sono protratte sino alle 18.40, mentre l’intervento delle squadre a terra è tutt’ora in atto.

Un secondo incendio a Santa Giusta in località “Cantoniera Sant’Anna”, dove è intervenuto un elicottero. Le operazioni di spegnimento, complicate dal forte vento di scirocco, si sono concluse alle ore 14.

L’ultimo ad Arborea in località “Pauli Pirastu ”. L’incendio ha percorso una superficie ricoperta perlopiù da pineta ancora in via di misurazione. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse in questi minuti, mentre l’attività di bonifica a terra da parte delle squadre è tutt’ora in atto.