Scontro fatale auto e moto, muore una 17enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri vicino a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Una ragazza di 17 anni, Francesca Riente, è morta in uno scontro tra la sua moto e due auto mentre ritornava a casa dopo una gita con gli amici. La giovane era studentessa al Liceo Artistico di Maratea e avrebbe compiuto 18 anni a fine mese. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto dalla giovanissima studentessa, che è è deceduta all’ospedale di Praia a Mare. Non si conoscono ancora le dinamiche esatte dell’incidente, e i conducenti delle due auto sono fortunamente illesi. Francesca era nata a Tortora ed era conosciuta per il suo amore per i motori. Una perdita che sconvolge la famiglia, gli amici e la stessa comunità di Tortora, che ha espresso il suo dolore nelle parole del sindaco Toni Iorio: “ Vogliamo salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo tuo viaggio che speriamo ti porti in un posto meraviglioso”.