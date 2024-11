Cagliari è la più cara di tutte, l’assicurazione è sempre più un salasso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari si riconferma la città della Sardegna dove le polizze Rc auto costano di più. Lo afferma Adiconsum Sardegna, che ha analizzato i nuovi dati provinciali diffusi oggi dall’Ivass.

“A Cagliari il costo medio della polizza si attesta a settembre a 429 euro, con un incremento del +9% su base annua – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Al secondo posto in regione si piazza Sassari, con un costo medio di 383 euro, in aumento del +5,8% su base annua. A Nuoro per assicurare una autovettura si pagano in media 379 euro (ma con una crescita del +8,5%), 362 euro a Sud Sardegna (+6,4%), mentre la provincia più economica risulta Oristano, con una polizza media di 309 euro e una crescita annua del +4,5%”.

“Rispetto alla media italiana (414 euro a settembre) gli automobilisti di Cagliari pagano una polizza rc auto 15 euro in più, e ben 120 euro in più rispetto a chi risiede a Oristano – prosegue Vargiu – I dati dell’Ivass dimostrano un preoccupante trend al rialzo in tutte le province, incrementi che tuttavia non rispondono ad un aumento dell’incidentalità sull’isola, e pertanto appaiono del tutto immotivati ed ingiustificati”.

Polizza media Aumento annuo

Cagliari 429 9,00%

Sassari 383 5,80%

Nuoro 379 8,50%

Sud Sardegna 362 6,40%

Oristano 309 4,50%