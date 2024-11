Aggressione su un regionale, capotreno accoltellato mentre controlla i biglietti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assurda aggressione avvenuta poche ore fa su un regionale alla stazione ferroviaria di Genova Rivarolo. Stando a quanto ricostruito, il capotreno, 44 anni, stava controllando i biglietti quando è nato un diverbio con una coppia che era salita a bordo senza. A quel punto il capotreno ha fatto scendere alcune persone ed è stato aggredito. Il 44enne si trova attualmente in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Grazie alla collaborazione degli altri passeggeri e persone presenti, i responsabili della brutale aggressione sono già stati fermati dalle forze dell’ordine. A parte i ritardi dovuti al treno fermo per i normali controlli per ciò che era accaduto, non ci sono state ulteriori problematiche. Dopo questo episodio così cruento, i sindacati hanno indetto uno sciopero per la giornata di domani.