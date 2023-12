Schianto tra due auto e un bus dell’Arst, mattinata infernale e code lunghissime sulla 131

Uno schianto tra due auto e un bus dell’Arst ha paralizzato, a lungo, la circolazione sulla Ss 131. I mezzi si sono scontrati al chilometro 81, ecco perchè si è formata una coda chilometrica con attese da parte degli altri automobilisti anche di un’ora. I vigili del fuoco del comando di Oristano sono intervenuti per la messa in sicurezza e la rimozione di auto e bus, mentre la polizia Stradale di Oristano ha garantito la sicurezza delle operazioni di soccorso regolando la viabilità. Le persone che si trovavano a bordo dei veicoli sono state assistite dai soccorritori delle ambulanze del 118. Due sono finiti all’ospedale, per fortuna non in gravi condizioni.