Mandas, trafugata dalla tomba una maglia del Cagliari: l’appello dei familiari

Era lì, posizionata dove riposano le spoglie mortali, accanto a un’altra divisa della squadra di calcio preferita, quella che faceva battere il cuore a chi oggi non c’è più. Per la famiglia è un simbolo importante, non di certo per il valore economico bensì quello affettivo, simbolico. Un’amara sorpresa, però, durante l’ultima visita in cimitero: il “regalo” appoggiato vicino al sepolcro non c’è più. Un dispiacere enorme per la famiglia e un appello straziante, di poche parole, per chiedere che venga riposizionata dove era, accanto all’altra maglia, rappresentazione di vicinanza e di amore eterno verso chi ha lasciato la vita terrena troppo presto.