Schianto tra 4 auto sulla 554 al semaforo per Selargius: 3 donne ferite e due bambini miracolosamente illesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Schianto tra quattro auto, rimaste tutte coinvolte in un incidente sulla Statale 554, all’altezza del semaforo con tanto di svincolo per Selargius, sul lato di strada opposto a quello che porta a Sinnai e Settimo San Pietro. Tre donne, tutte di età compresa tra i quaranta e i quarantacinque anni, sono state trasportate ferite all’ospedale: due di loro in codice verde e solo una, la più grande, in codice giallo. A bordo di una delle tre macchine, che hanno riportato seri danni alla carrozzeria e ai vetri anteriori, anche due bambini, rimasti miracolosamente illesi. Il traffico, come da copione, su gran parte della Statale, ha subìto grossi rallentamenti sino a quando non sono state spostate le vetture.

Grosso lavoro per i vigili del fuoco e per i soccorritori della Sos Quartu, insieme all’equipe medica dell’ambulanza Providence e della Mike 53.