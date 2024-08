Biliardino e torneo di carte, addio degrado: in piazza 4 Novembre a Quartu tornano anche le famiglie

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartu, grazie agli eventi imbastiti dal Comune guidato dal sindaco Graziano Milia, rinasce piazza 4 Novembre. Addio degrado e malavita, nello spiazzo alberato e con panchine trionfano giochi ed eventi e, nei prossimi mesi, saranno effettuati grossi interventi di riqualificazione. Con il secondo appuntamento per “Estate in Piazza 4 Novembre” l’antica zona delle aie nuovamente si anima, con tantissime persone presenti e partecipi, dagli anziani chiamati in causa per l’iniziativa del giorno, ai giovani, pienamente coinvolti nelle attività proposte dal Centro Socio-educativo intergenerazionale e dall’Educativa di strada. Con la rassegna programmata per l’estate e patrocinata dell’assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali, piazza 4 Novembre ritrova quel ruolo di grande centro di aggregazione all’aperto ormai perduto da diversi anni. Sotto i grandi alberi che la caratterizzano i quartesi hanno nuove occasioni di socializzazione, con uno sviluppo esterno, negli spazi all’aperto, delle tanti attività che da inizio anno stanno interessando e coinvolgendo la cittadinanza Venerdì scorso le prime attività, dedicato principalmente agli adolescenti, nella mattinata di oggi è proseguito il Mercatino delle pulci per bambini e ben due tornei dedicati ai meno giovani: il torneo di biliardino e quello di pinella. E gli anziani iscritti al centro hanno partecipato in massa, confermando l’interesse per questo occasioni di incontro e confronto, per sorridere insieme e mettersi ancora in gioco. Ad appassionare maggiormente è stato indubbiamente il torneo di carte, gioco che le persone di una certa età conoscono meglio e che accende maggiormente le piccole rivalità tra amici, stimolando anche l’ironia e gli sfottò.

Divertimento e canzonature che avranno nuovi input lunedì 12 agosto, sempre dalle 10 alle 12, con la seconda giornata di competizione per anziani. Altre attività sono previste nel corso del mese, con animazione, tatoo e body painting. E poi musica, animazione e anche, a cura della Consulta Giovanile di Quartu, Dr Why, il fortunatissimo gioco di società che sta spopolando nei pub e nei locali di tutta Italia. L’animazione per grandi e piccini nell’antico vicinato de Is Argiolas restituisce così vitalità a un grande spazio all’aperto per troppo tempo inutilizzato. L’apertura del Centro aveva già ridato un punto d’incontro agli abitanti della zona, ora questa rassegna per rianimare una piazza particolarmente attenzionata dall’Amministrazione, anche nella prospettiva di una riqualificazione con interventi strutturali.