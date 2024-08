Perde il controllo dell’auto, 80enne finisce contro un muro a Pirri e muore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente mortale a Pirri, tra via Risorgimento e via San Martino. Una ottantenne, Pia Piras, stando a quanto si apprende da fonti ufficiali dei soccorsi, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro le mura di una palazzina all’incrocio tra le due strade. All’arrivo dei soccorsi era già morta, quasi certamente è stato fatale un malore. In azione anche la polizia Locale, con gli agenti che hanno ricostruito la dinamica dello schianto e, successivamente, provveduto a rintracciare i parenti dell’anziana per dare loro la triste notizia. Lo schianto è avvenuto davanti agli occhi di altri automobilisti e passanti, che hanno subito dato l’allarme. I soccorsi sono stati rapidissimi, l’equipe medica di un’ambulanza del 118 è arrivata nel giro di pochi minuti ma, purtroppo, c’era ben poco da fare. Il punto nel quale è avvenuto l’incidente, molto “critico” per quanto riguarda il traffico, ha portato a un blocco della circolazione sino a quando le operazioni di rimozione della vettura non sono terminate.

Gli automobilisti e scooteristi hanno dovuto fare marcia indietro e prendere altre strade. Anche le linee 1 e 15 del Ctm hanno dovuto apportare, per quasi un’ora, modifiche nel percorso evitando via del Canneto, la strada che porta all’incrocio teatro dell’incidente mortale.