Succede che nel reparto di pediatria del Brotzu per alleviare distrarre dal dolore arrivano i supereroi Batman Belle e l’uomo ragno a portare sorrisi a portare spensieratezza a portare con loro un dono da porgere ai piccoli ospiti di quel reparto Grazie all’autorizzazione del primario dottor zanda hanno potuto portare un sorriso e far scordare per qualche minuto i dolori che li tengono sdraiati in un lettino