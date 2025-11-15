Intervento dei vigili del fuoco di Iglesias intorno alle 2.30 della notte in via Fratelli Bandiera, nel centro abitato di Domusnovas, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto entrate in collisione. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e la carreggiata, mentre il personale sanitario del servizio di emergenza territoriale ha prestato soccorso ai cinque feriti, tutti trasferiti in ospedale.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti di competenza.