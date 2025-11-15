I carabinieri di Iglesias hanno arrestato un 30enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione. L’uomo era sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione nel centro cittadino.

Durante un’attività di controllo mirata alla verifica del rispetto delle misure restrittive, i militari hanno constatato che il trentenne si era allontanato senza autorizzazione. Le ricerche, avviate immediatamente nelle zone adiacenti, hanno permesso di individuarlo poco dopo mentre si aggirava per le vie della città.

Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente riaccompagnato a casa, dove rimarrà in attesa dell’udienza direttissima.