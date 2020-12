Sbarchi di migranti, 15 algerini bloccati al porto di Teulada: saranno portati a Monastir

Vanno avanti gli sbarchi di migranti in Sardegna. Nel primo pomeriggio, al porto nuovo di Teulada, i carabinieri della stazione di Nuxis, durante il servizio di perlustrazione, hanno individuato 15 uomini, di presumibile nazionalità algerina, tutti in apparenti buone condizioni di salute. A pochi metri i militari hanno anche scoperto il barchino utilizzato dai migranti: lungo 7 metri, in legno e vetro resina, con motore fuori bordo da 40 cavalli. I carabinieri stanno espletando le formalità di rito e i primi controlli sanitari, per poi accompagnarli al centro di accoglienza di Monastir.