E’ sbarcato a Cagliari con centinaia di ovuli di cocaina nascosti nei flaconi di bagnoschiuma: è stato scoperto durante i controlli straordinari nei porti cagliaritani intensificati in vista della stagione turistica.

L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino al molo Rinascita, dove i militari supportati dalle unità cinofile antidroga del nucleo cinofili di Cagliari, stavano effettuando accurati controlli sui passeggeri del traghetto appena arrivato da Napoli.

I carabinieri hanno deciso di sottoporre l’uomo a un controllo dopo la nostra unità cinofila antidroga ha segnalato la possibile presenza di stupefacenti nei suoi bagagli. Se ad un primo controllo sembrava che fosse tutto in ordine, l’insistenza del cane su alcuni contenitori di bagnoschiuma ha aiutato i militari ad individuare oltre cento ovuli contenenti cocaina.

La droga, del peso complessivo di circa un chilo e cento grammi, avrebbe fruttato migliaia di euro una volta immessa sul mercato locale cagliaritano. Al termine degli accertamenti e delle operazioni di rito, il trentanovenne è stato arrestato e portato in carcere a Uta.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di vigilanza sugli scali marittimi del cagliaritano, pianificata in concomitanza con l’intensificarsi dei flussi turistici: la presenza delle unità cinofile, impegnate in pattugliamenti dinamici su banchine e terminal passeggeri, ha già consentito in passato il sequestro di consistenti quantitativi di droga nascosti da insospettabili passeggeri.