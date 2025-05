Sanluri, rapito a 7 anni e tenuto legato e incappucciato per quasi tutto il tempo della sua prigionia: all’ultimo week end di “Sanluri Legge”, l’ex sequestrato di Macomer. Giocava in strada con gli amici, era la sera della partita del campionato mondiale di calcio in cui l’Italia giocava contro il Brasile: i banditi avevano agito senza scrupoli portando via quel bimbo, oggi uomo, che mai ha dimenticato quei 93 giorni lontano dalla sua famiglia. La sua testimonianza è racchiusa in un libro, “Il sequestro di un bambino” che si concluse nelle campagne di Lula dopo il pagamento di un oneroso riscatto.

Uno degli eventi che si è imposto nel palcoscenico regionale quello che la città dedica ogni anno alla lettura, agli incontri con autori nazionali e regionali che hanno tanto da raccontare attraverso i testi proposti. Nella splendida cornice del castello medievale oltre a Locci che dalle 18.30 racconterà la sua storia, alle 20 andrà in scena il nuovo spettacolo di Flavio Soriga.

Sabato si proseguirà con Federico Buffa, a teatro, e domenica ultimo appuntamento con Piergiorgio Pulisci e Matteo Porru.