Nel mese di aprile 2025, a Cagliari, l’indice dei prezzi al consumo segna un leggero rallentamento: su base mensile si registra un calo dello 0,1%, in netta controtendenza rispetto al +0,2% di marzo. Tuttavia, su base annua, l’inflazione si mantiene al +2,1%, in lieve crescita rispetto al mese precedente (+2,0%). Un dato che, se da un lato segnala una certa tenuta dell’economia, dall’altro evidenzia un andamento disomogeneo tra le diverse voci di spesa delle famiglie: aumentano infatti ancora i prezzi al supermercato e vola al +30% il costo degli aerei.

Cibo in salita, ma calano oli e frutta – Il settore alimentare mostra una crescita moderata: +0,3% su base mensile e +2,6% su base annua. I rincari più marcati si registrano per caffè, tè e cacao (+2,4%), vegetali (+1,4%) e carni (+1,1%). In controtendenza oli e grassi (-2,9%) e frutta (-1,2%), che alleggeriscono in parte il carrello della spesa.

Alcolici e tabacchi: lieve frenata – Le bevande alcoliche e i tabacchi rallentano: -0,1% su base mensile, dopo un +0,5% a marzo. Anche il dato tendenziale scende al +2,1% (era +3,1% il mese scorso). Degna di nota la flessione delle birre (-1,2%).

Abbigliamento in calo: -0,9% Le spese per vestiario e calzature subiscono un netto ribasso, con un calo mensile dello 0,9% e un tendenziale negativo (-0,3%). In particolare, le scarpe segnano un marcato -2,3%.

Energia in picchiata, ma pesa ancora sull’anno – La voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili subisce una drastica frenata mensile (-3,9%), spinta dal crollo dei prezzi di elettricità (-9,2%), gasolio (-4,7%) e gas (-2,1%). Nonostante questo, su base annua il comparto resta in crescita (+4,8%).

Casa e salute: movimenti minimi – I mobili e i servizi per la casa tornano a crescere lievemente (+0,1%), mentre la salute rimane stabile (+0,1% mensile), con un’unica variazione significativa nei servizi dentistici (+1,5%).

Trasporti: vola l’aereo, scende la benzina – Il comparto trasporti registra un +1,1% mensile, trainato da forti aumenti nei voli passeggeri (+30,7%) e nei traghetti (+6,5%). Tuttavia, il dato annuo resta debole (-0,1%). In calo i carburanti (-3,0%).

Ristorazione in salita: effetto primavera? – Il settore dei servizi ricettivi e della ristorazione segna un +1,6% su base mensile e +4,2% su base annua, trainato in particolare dai servizi di alloggio (+8,9%). L’inflazione a Cagliari, ad aprile, mostra segnali di raffreddamento nel breve periodo, ma resta alta in alcune aree chiave. I settori energetici e dei trasporti vivono andamenti altalenanti, mentre i consumi alimentari continuano a crescere, anche se in modo contenuto. Un quadro complesso, che riflette una dinamica economica ancora instabile.