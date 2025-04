Lui si chiama Saverio Bacciu, ha 59 anni, vecchia scuola dei tassisti cagliaritani. E’ stato arrestato a Bangkok mentre stava per tornare in Italia, ed è stato già condannato per avere avuto rapporti con una ragazza minorenne. Esplode la polemica, perchè i suoi legali sostengono sia vittima invece di una trappola, di una chiara truffa, insomma di una estorsione. La notizia- pubblicata oggi dall’Unione Sarda- fa rapidamente il giro della città. I legali annunciano battaglia ma dal 23 marzo in Thailandia l’iter è stato velocissimo: arresto e condanna. L’uomo, fermato mentre stava per rientrare in Europa, avrebbe avuto secondo le accuse contatti ravvicinati con una 17enne in un viaggio precedente, insomma non sarebbe stata la prima volta che viaggiava da e per Bangkok. Il tassista, conosciutissimo a Cagliari, si trova attualmente recluso in carcere a Bangkok.