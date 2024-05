Sassuolo-Cagliari, tutto pronto per il match-day al Mapei Stadium

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Manca poco all’inizio della partita, i giocatori sono già stati comunicati dalla società e, tra cori e bandiere già in movimento, sono gli irriducibili che riscaldano la giornata. Sono pronti per tifare la squadra sarda, per sperare di gioire, magari all’ultimo minuto, come i campioni isolani hanno oramai abituato. Chissà, per il momento in pochi si pronunciano, spazio ai riti scaramantici, anche quelli, oggi più che mai vanno rispettati. Ecco allora che le immagini che giungono in diretta da Reggio sono poche e ordinate, come quelle del Cagliari Fun Club che comunica: “Pronti” per le prodezze di Nandez, Lapadula, Deiola e compagni che, assieme a Mister Ranieri e tutto il team, vogliono regalare alla Sardegna un altro sogno da aggiungere alla collezione.