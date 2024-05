Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari è salvo, il quinto miracolo di Claudio Ranieri: “Restare? Per adesso fatemi godere ancora”, dice a fina partita il mister dopo il tripudio di Sassuolo. Le reti di Prati e Lapadula valgono la permanenza in serie A dopo una stagione ricca di difficoltà, è la quinta volta che il mister vince il campionato col suo Cagliari. Resta qualche dubbio sulla permanenza, Ranieri chiede tempo per comunicare la sua decisione. E per adesso c’è davvero da festeggiare: il Cagliari nel secondo tempo ha dominato contro il Sassuolo di Ballardini, apparso contratto e molto impaurito. Decisivi sono stati nella ripresa di Viola e Prati, il gioiellino si è finalmente sbloccato segnando la rete che vale davvero la salvezza. Poi il raddoppio di Lapadula su calcio di rigore. A fine partita ha parlato anche il presidente Giulini: “Dedichiamo questa salvezza a Gigi Riva. Sono felice di annunciare che con questo risultato scatta il bonus per il ds Bonato che resterà con noi altre due anni. Ranieri? In settimana siamo andati a cena e gli ho detto che per lui non esistono contratti, può rimanere finchè vuole perchè è il nostro condottiero”. Sul tema proprio Ranieri ha ribadito: “Ho un altro anno di contratto e metto sempre Cagliari davanti a tutto. Adesso fatemi godere questa salvezza: Cagliari è casa mia e metto la mia esperienza col Cagliari davanti a tutto”.