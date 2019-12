Sassari, servono lavori urgenti di manutenzione: 50mila euro per il canile comunale

Il canile comunale in località Funtana sa Figu da tempo ha bisogno di interventi urgenti e straordinari di manutenzione. Nei giorni scorsi la Giunta ha stanziato 50mila euro per fare fronte ai lavori necessari, come la revisione delle canalette, che saranno sostituite e posizionate con pendenze funzionali al flusso dell’acqua. Le attuali, infatti, sono ostruite, sottodimensionate, con gli strati di protezione e impermeabilizzazione ormai deteriorati, e in molti tratti le griglie sono cedevoli. Sarà inoltre sistemato il cancello all’ingresso, vicino al gruppo elettrogeno e sarà eseguita la manutenzione degli infissi dei box di accoglienza degli animali.

Il Settore Ambiente e Verde pubblico, in base alle disponibilità economiche, ha elaborato il progetto esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria del canile comunale”, per un totale di circa 50mila euro. Il cantiere partirà all’inizio del 2020.