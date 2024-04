Sassari, a 18 anni vince 48 mila euro ad “Avanti un altro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora una pioggia di soldi arrivano in Sardegna grazie alla partecipazione nei programmi dove il premio finale è un cospicuo bottino e grande è il tifo, da parte dei sardi, per i loro conterranei, che esultano per il successo conquistato. Questa volta la bella notizia riguarda un giovane di Sassari che ha usato la sua mente spigliata per raggiungere l’obiettivo: nel gioco finale, infatti, serve quella, ossia rispondere a tutte le domande in maniera errata senza avere il tempo di pensare. Il premio è determinato proprio da quello e il giovane è riuscito nell’impresa che, il più delle volte, è solo un miraggio per i tanti concorrenti che si susseguono puntata dopo puntata.