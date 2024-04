Sinnai, i piccoli dell’asilo a lezione di sicurezza stradale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Generalmente sono sempre presi per mano, infinita l’attenzione che mamma e papà hanno nei confronti dei loro figli, soprattutto quando hanno pochi anni di vita. Ma non vanno sottovalutati, la loro mente è una tabula rasa pronta ad accogliere qualsiasi nozione da incamerare e tirar fuori al momento opportuno. Perché no, dunque, inserire anche le regole basilari della sicurezza stradale: grazie alle insegnanti della scuola per l’infanzia via Genova, promotrici del progetto, e gli agenti della polizia municipale, con un linguaggio adatto a loro, le norme comportamentali, anche quando si cammina per strada, sono state oggetto di attenzione per i piccoli allievi che, attenti, hanno poi messo in pratica durante un’escursione, tutti insieme.

“Abbiamo avuto il piacere di essere stati accompagnati durante la passeggiata nel quartiere da Antonella e Giovanni due persone attente professionali e delicate nei confronti dei nostri piccoli alunni che preparatissimi hanno risposto a tutte le loro domande e si sono lasciati guidare con fiducia e attenzione” ha comunicato maestra Luisa.

A fine corso i piccoli hanno ricevuto anche la patente di “Buon Pedone”: insegnare sin dall’inizio le semplici, ma necessarie, regole anche quando si cammina in strada è un passo importante verso una crescita importante e costruttiva.