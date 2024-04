San Sperate, tutta la comunità si è prodigata per il suo concittadino scomparso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Per signor Pino, che si era allontanato da casa volontariamente facendo perdere le sue tracce qualche giorno fa e, purtroppo, rinvenuto tra le rocce di Marina Piccola a Cagliari, si era mobilitato tutto il paese: un giorno di ricerche, incessanti, e tanta solidarietà, sia durante le ricerche che dopo. Un dolore molto profondo, che è stato tamponato da “una tale energia che ci darà grande forza, e che sicuramente sarà arrivata pure fin lassù dove ora i miei genitori sono in pace” ha scritto il figlio in una pagina social dedicata al paese. “Penso nella vita ogni cosa accada per una ragione, il tempo mi illuminerà anche su quel che è accaduto in questi giorni.

Oggi mi sembra doveroso ringraziare questo gruppo con tutte le persone che si sono movimentate dapprima per cercare un lieto fine, e in in seguito chi con rispetto e solidarietà ci ha regalato il suo pensiero per l’epilogo.

A nome della mia famiglia ringraziamo non solo tutti i parenti e amici fantastici che abbiamo vicini e lontani, ma sicuramente anche il nostro primo cittadino Fabrizio, carabinieri e anche tutto il resto del paese per la loro umanità, credo questa sia per davvero una comunità meravigliosa.

A tutti voi grazie di cuore”. Parole semplici ma profonde che racchiudono il senso della vita, i veri valori, quelli genuini ed essenziali, ai quali bisogna dare il giusto riconoscimento poiché, anche nei momenti più difficili, sono quelli che possono fare la differenza.