Sartiglia, tre giovani soccorsi per eccesso di alcol: decisivo l’intervento della Polizia

Di



oristano

Sono tre (lo scorso anno erano stati 11) i minori che hanno

dovuto ricorrere al prezioso ausilio del 118 e alle cure dei sanitari per i malori dovuti all’eccessiva

assunzione di bevande alcoliche, non sfociati comunque in coma etilico (foto Davide Loi)