Sartiglia 2020, la magia del Carnevale sardo più bello a Oristano: il VIDEO in diretta del nostro inviato Davide Loi. Tutti insieme per un’altra grande edizione della Sartiglia a Oristano, tutto pronto per il gran finale mentre tanti sardi e turisti stanno affollando la città di Eleonora. I cavalieri pronti per l’ennesima grande sfida, il pubblico sugli spalti, in una meravigliosa giornata di sole. Guardate il VIDEO: