Sarroch, nessuna bolletta pazza del gas, sono lievitate le tariffe: “Aumenti spropositati, l’Amministrazione valuta le azioni da intraprendere”. Amara sorpresa per i cittadini dentro l’uovo di Pasqua, maxi bollette per la fornitura del gas attraverso la rete cittadina, c’è chi da 70 euro che mediamente pagava si è visto recapitare un onere di oltre 300 euro. Uno sbaglio? No, mistero risolto, le tariffe applicate nelle ultime bollette sono state definite dall’Arera. L’unica agevolazione offerta è quella di poter rateizzare gli importi e il Comune promette di tenere alta l’attenzione sul caso.

“Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha espresso sconcerto e forte preoccupazione per gli aumenti fuori misura che molti cittadini hanno riscontrato nelle ultime bollette del gas” ha espresso l’istituzione locale.

“Fin da subito, l’Amministrazione Comunale ha avviato un confronto diretto con Enilive, la società responsabile della fornitura del servizio, chiedendo chiarimenti urgenti e verifiche puntuali sulla correttezza delle tariffe applicate.

Le interlocuzioni si sono concluse con una nota di Enilive nella quale ha spiegato che le tariffe applicate nelle ultime bollette sono state definite dall’ARERA e che i nuovi importi, fissati con la Delibera 587/2024/R/gas, tengono conto anche degli investimenti sostenuti da Enilive negli ultimi due anni per l’ammodernamento e la sicurezza della rete. La società ha specificato di aver applicato esclusivamente i valori stabiliti dall’Autorità, senza introdurre alcuna maggiorazione autonoma.

In relazione all’adeguamento tariffario, la società ha attivato su base volontaria una misura di sostegno che prevede: la possibilità di richiedere la rateizzazione della bolletta di aprile e di quelle dei successivi due mesi; la concessione di un massimo di 6 rate bimestrali, per importi superiori a 50 euro; l’assenza di interessi sulle rate; la possibilità di attivare la rateizzazione contattando il numero verde 800.012.436 o scrivendo a [email protected].

Alla luce delle varie interlocuzioni che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso con la direzione di Enilive e delle spiegazioni ricevute, si ritiene necessario continuare a mantenere alta l’attenzione su una questione che impatta direttamente sulla vita dei cittadini e sui bilanci familiari”.

Non solo: “Per questo motivo, l’Amministrazione sta ragionando sulle azioni da intraprendere a livello istituzionale, coinvolgendo i capigruppo dell’intero Consiglio Comunale in un percorso condiviso, con l’obiettivo comune di tutelare la comunità colpita dai rincari spropositati”.