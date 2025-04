A Monserrato cresce la preoccupazione per la presenza di due cani lasciati liberi di aggirarsi per le strade del paese, protagonisti di aggressioni contro animali domestici, in particolare gatti. A segnalare pubblicamente la situazione è N. S., che denuncia su un post social:

“Questi due cani sono in giro per tutta Monserrato ammazzando gatti, per ora ne sono stati trovati già 4. Dei signori sono riusciti a fermarli, i vigili sono arrivati e li hanno fatti scappare senza aver controllato neanche il chip prima, poi sono andati via senza segnalare la situazione al canile. Attenti se uscite con i vostri cani e tenete i gatti dentro casa. Dopo ‘l’intervento’ dei vigili pare si siano divisi in zona San Lussorio. I padroni son pregati di riportarseli a casa”. Secondo quanto riferito da altri residenti, la situazione non sarebbe stata ancora risolta. “Stamattina mio marito ha portato il cane a passeggio, è stato aggredito, erano in via dei Gracchi”, scrive un’altra cittadina, intervenendo in risposta al post originario, risalente a quattro giorni fa. “4 giorni fa segnalavo questa situazione, centinaia di condivisioni, commenti e testimonianze passate di chi si è già trovato davanti questi due cani, poi silenzio. Speravamo tutti i cani fossero tornati a casa ma… oggi arriva questo commento. I CANI SONO ANCORA IN GIRO”. A esprimere la propria indignazione e riguardo la situazione è stata anche F. S.: “Ad oggi i due cani sono ancora incustoditi e liberi di aggredire cani di piccola taglia e gatti. La Polizia Municipale di Selargius può, cortesemente, fare in modo che il padrone sia messo nelle condizioni di custodire i suoi cani o viviamo nel Far West?”. Il ripetersi di episodi simili ha alimentato un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, che chiedono un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di persone e animali.