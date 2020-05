Sarroch, maxi infornata di mascherine Ffp2: “Le consegneremo anche alle famiglie numerose”

Una nuova infornata di mascherine Ffp2 destinate, a costo zero, ai cittadini di Sarroch. Ad annunciare l’arrivo dei dispositivi di protezione è il sindaco, Tore Mattana, con un post sul suo profilo personale di Facebook: “In questi giorni stiamo procedendo alla distribuzione di un altro lotto di mascherine Ffp2, destinate in particolare ai nuclei familiari con due o più componenti.

La consegna verrà effettuata presso il vostro domicilio a cura dei volontari che non finirò mai di ringraziare per il loro generoso supporto a servizio della nostra comunità. Coloro che non dovessero riceverla perché non presenti a casa o perché non raggiungibili potranno contattarci ai numeri indicati nel.sito web del Comune di Sarroch e verranno contattati per il ritiro”.

“Vi informo che per il prossimo periodo, tenuto conto che ancora dovremo fare uso di dispositivi di protezione, è già programmata un ulteriore distribuzione di mascherine di protezione. Ricordate sempre, comunque, di osservare le distanze interpersonali e di usare prudenza. Direi che stiamo procedendo bene e vi ringrazio perché avete tenuto in generale comportamenti corretti e questo ha reso più agevole il nostro lavoro”.