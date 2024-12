Un gran cuore a supporto di quello che, quando capriccioso, ha bisogno di essere riavviato: secondi e minuti preziosi che possono fare la differenza, tra la vita e la morte si gioca la partita più importante. Per essere preparati ecco un nuovo dispositivo in paese donato dall’Associazione. Non solo: al Palazzetto dello Sport, i volontari dell’A.VO.S. e i medici del 118 hanno illustrato il funzionamento del dispositivo, a cui è seguita una simulazione pratica su manichino per dimostrare come il defibrillatore possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

“Dopo la dimostrazione, si è tenuta l’inaugurazione del DAE che si trova in Piazza Repubblica, un luogo centrale e facilmente accessibile a chiunque” ha espresso il Comune..

“Un ringraziamento speciale va all’A.VO.S. per questo atto di grande valore e ai medici del 118 per la loro disponibilità e professionalità.

Un gesto che salva vite e rafforza il senso di comunità”.