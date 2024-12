Traffico più scorrevole e, soprattutto, maggior sicurezza stradale, un intervento strategico che punta a migliorare, inoltre, l’accesso alle zone centrali di Pula.

Troppi i rischi causati da chi, pur di non percorrere qualche chilometro in più oppure attendere il proprio turno per effettuare le giuste manovre di marcia, compie manovre pericolose mettendo così a rischio la sicurezza anche degli altri automobilisti. Per scongiurare sinistri e regolamentare dunque il traffico che, soprattutto nei mesi estivi, diventa caotico, in arrivo la rotonda che collegherà la statale 195 al paese. “Un intervento strategico che migliorerà la sicurezza e la fluidità del traffico” ha espresso il comune, “soprattutto nel periodo estivo offrendo un notevole beneficio ai cittadini e a tutti coloro che ogni giorno si recano a Pula”.

I lavori inizieranno a breve. L’Assessorato ai Lavori Pubblici, nei giorni scorsi, ha affidato alla ditta BMP Ingegneria Srl l’incarico per la realizzazione del progetto.