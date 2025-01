Sarroch, incendio nella zona industriale, al lavoro le squadre per contenere le fiamme: il rogo sembrerebbe essere scoppiato nell’area dove viene prodotta l’energia elettrica. Una nube di fumo nero ha fatto scattare l’allarme in paese, ben visibile, e i cittadini preoccupati chiedono informazioni sull’accaduto. Un incendio ha interessato una struttura, sul posto già in azione le squadre preposte. La situazione è monitorata anche dalle forze istituzionali locali e dai rappresentanti politici degli schieramenti di opposizione.