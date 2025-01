Baunei: cavi volanti, abusivi e pericolosi, colte sul fatto due persone mentre bucavano la roccia nell’area Sic per nuove vie di arrampicata: sanzionate. Il Comune:

“Chiediamo soltanto il rispetto. Il rispetto delle norme poste a tutela dello straordinario, quanto fragile, ecosistema presente nel nostro territorio”.

Un danno ambientale, oltre alla sicurezza di turisti ed escursionisti messa a repentaglio: in seguito a un controllo durante la criticità di pre-allarme (codice rosso) per rischio idrogeologico, i barracelli hanno notato i strani moviventi: intenti a bucare le montagne, due persone sono state colte sul fatto “e non è la prima volta. Tutte e tutti sono i benvenuti nel nostro territorio” ma il rispetto non deve mai mancare.

“Tra l’altro, trovandoci in area S.I.C. (rete Natura 2000), a tutela delle specie protette, queste attività (posizionamento di cavi volanti, apertura di nuove vie d’arrampicata, chiodatura di vie d’arrampicata esistenti, etc.), senza l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative – tra le quali vi è la Valutazione d’incidenza (V.Inc.A.) – sono illegittime, abusive e pericolose”.