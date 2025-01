Una colonna di fumo nero altissima, impressionante, che si leva sul cielo di Sarroch dal cuore della Saras. Nel corso del pomeriggio, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco, presso la sede della SARAS dove si è verificato un incendio che ha interessato i locali della turbina di raffreddamento degli impianti. L’incendio è tuttora in corso, tuttavia, grazie all’immediato intervento delle squadre operative, la situazione è attualmente sotto controllo. L’incendio non ha provocato feriti, mentre i danni strutturali sono in fase di valutazione. L’Autorità Giudiziaria sarà informata dai Carabinieri della Stazione di Sarroch, che procedono con gli accertamenti per chiarire le cause dell’evento. E l’aria tra Sarroch, Capoterra, Villa San Pietro e Pura diventa nauseabonda