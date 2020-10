Sarroch, i lavoratori contro il nuovo dpcm: solidarietà dal sindaco Mattana

Piena solidarietà anche da parte del sindaco di Sarroch verso le attività lavorative più colpite dall’ultimo DPCM del Presidente Giuseppe Conte. Salvatore Mattana: “è necessario che ci siano gli immediati ristori economici agli imprenditori ed ai lavoratori e che si dia loro una prospettiva di ripresa”. In questi giorni hanno manifestato i lavoratori dei settori della ristorazione, dello sport, della cultura, costretti a ridurre o chiudere le proprie attività a seguito dell’incremento dei contagi della pandemia. Sono state manifestazioni pacifiche, civili e composte che hanno segnalato la grande sofferenza di imprenditori e lavoratori che hanno compiuto grandi sforzi e investimenti per adeguare le loro attività. “È necessario evitare che in questa situazione di emergenza sanitaria ci siano dei settori che subiscano più di altri gli effetti sulle loro attività spiega il sindaco – è necessario che ci siano gli immediati ristori economici agli imprenditori ed ai lavoratori e che si dia loro una prospettiva di ripresa. Esprimo la completa solidarietà a questi lavoratori, a questi professionisti, che lavorano per dare a tutti noi servizi qualità, con l’augurio che si possa tornare presto alla normalità”.