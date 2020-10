Parco delle Terre Cotte di Assemini: una altalena “speciale” in memoria di Rita Loi

Parco delle Terre Cotte di Assemini: una altalena “speciale” in memoria della cittadina scomparsa Rita Loi. Proseguono i lavori di riqualificazione di una delle aree verdi più frequentate della città. Sono in corso da diversi mesi e stanno trasformando il parco in uno spazio ben curato e ricco di attrazioni sia per i grandi che per i più piccoli. Tra queste, è stata installata una altalena inclusiva, acquistata con i fondi raccolti dalla vendita del libro di poesie di Rita Loi, concittadina e insegnante elementare presso il 2° Circolo Didattico di Assemini, scomparsa il 15 maggio 2017. “Rita Loi partecipò a diversi premi letterari della Sardegna con importanti riconoscimenti quali Menzione d’onore al Premio Letterario Tiria svoltisi qui ad Assemini nel 1989 – ricorda la sindaca Sabrina Licheri – Menzione d’onore al Premio Letterario Città di Quartu 1990, Diploma Solenne al Premio Internazionale Città di Quartu 1990”. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie a Giuseppina Foddis che insieme ad un gruppo di amiche e colleghe di Rita Loi hanno, nel rendere omaggio alla sua memoria, portato avanti un progetto di grande solidarietà e sensibilità. “Oggi ho chiamato la Signora Foddis: la sua emozione testimonia con quanto amore è stata portata avanti questa iniziativa. Ancora tanti complimenti”. “Ci sforziamo tutti a vivere il quotidiano ricercando la normalità di un tempo oramai lontano – sottolinea il vicesindaco Gianluca Mandas – anche noi come Amministratori Comunali proviamo, tra la gestione dell’emergenza sanitaria, a portare avanti i progetti per la nostra Comunità, perché la vita non è il covid ma ciò che verrà”. I lavori presso il parco delle Terrecotte sono una riqualificazione ambientale” che restituirà nuovi spazi alle famiglie e ai bambini Asseminesi. I lavori racchiudono anche la storia di Rita Loi, il futuro sarà migliore, voglio crederlo, voglio sperarlo”.