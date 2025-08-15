Sarroch, cervi a bordo strada durante la notte lungo la ss195: nuova segnalazione riguardo gli animali selvatici, ormai sono in paese in cerca di cibo e acqua. Una “situazione fuori controllo”, così è stata definita la presenza degli animali selvatici affamati, assetati che, per sopravvivere, si spostano dal loro habitat: scendono dai monti verso il paese ma prima devono attraversare la strada e non senza pericoli. In tanti vengono falciati dalle macchine in corsa, la maggior parte delle volte gli animali muoiono e gli automobilisti rischiano tanto: veicoli danneggiati e, spesso, ferite e lesioni per conducenti e passeggeri.

I cervi sono stati avvistati ieri notte all’altezza del Blufan, un consiglio è quello di mantenere la velocità moderata per evitare gravi conseguenze in caso di impatto con gli ungulati.