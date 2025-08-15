San Gavino Monreale, nutrie con cuccioli a spasso per il paese, il Comune invita i “cittadini a non avvicinarsi agli animali”: “È stata accertata la presenza di alcune colonie”.

Si vedono un pò ovunque, c’è chi si ritrova uno o più esemplari anche in balcone e i piccoli seguono gli adulti alla scoperta del mondo: il fenomeno pare sia causato dall’assenza di pioggie, che spingono i roditori a spostarsi nei canali più grandi poiché vivono vicino all’acqua per natura. Infatti le colonie si trovano nel tratto del Rio Pardu in corrispondenza delle vie Tommaseo, Oristano e Caravaggio.

“L’Amministrazione ha già segnalato la situazione agli enti competenti (ASL e Provincia) per valutare eventuali interventi di gestione e contenimento.

Invitiamo i cittadini a non avvicinarsi agli animali e a segnalare eventuali avvistamenti al 5° Settore – Servizi Tecnologici e Ambiente”.