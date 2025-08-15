Quartu Sant’Elena, macchina in sosta presa in pieno da un pirata della strada: sbatte violentemente contro la parte posteriore del mezzo parcheggiato, scende dall’auto, visiona i danni e fugge via. “Ho la targa della macchina” scrive il proprietario della vettura danneggiata.

È accaduto in via Perra il 13 agosto alle 1:00 di notte. “Pensavi di farla franca, invece la mia auto ha la Dash Cam” spiega chi ha subito i danni. L’auspicio è quello che il messaggio arrivi a chi non ha lasciato nemmeno un recapito telefonico al fine di pagare i danni provocati.

Non è una novità, purtroppo, sono tanti i cittadini che segnalano simili episodi in tutto l’hinterland cagliaritano: parcheggiano la propria vettura e la ritrovano graffiata o con ingenti danni, come in questi casi.

Si moltiplicano insomma gli appelli che invitano alla prudenza e a un corretto riconoscimento in caso di incidenti involontari.