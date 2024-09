Sarroch, 1439 cittadini senza medico di base

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

1439 cittadini senza medico di base: dal 30 agosto i pazienti della dottoressa Maietta sono rimasti privi del medico di famiglia e impossibilitati a ottenere le prescrizioni mediche e la malattia da lavoro, in quanto la dottoressa ha cessato di prestare servizio. Ancora disagi a causa della cronica carenza dei medici che attanaglia pressoché tutta l’isola, questa volta la segnalazione giunge dal centro della Città Metropolitana di Cagliari. A darne notizia è il gruppo di minoranza “Noi di Sarroch” che lamenta anche una scarsa comunicazione con il Comune in merito alla delicata tematica.

“Il 3 settembre, l’amministrazione comunale di Sarroch, sui propri canali istituzionali, ha comunicato che il bando per la sostituzione del medico di famiglia era pubblicato sul sito di Ares e che, nelle more della procedura, i cittadini privi di medico di famiglia si sarebbero potuti rivolgere alla guardia medica per ottenere le prescrizioni dei farmaci.

Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, ad oggi il bando e la procedura di selezione non risultano ancora pubblicati sul sito di Ares. Inoltre, ai cittadini che si sono rivolti alla guardia medica è stato detto che le prescrizioni dei farmaci non possono essere rilasciate se non in casi di estrema urgenza”. Non solo: “Siamo venuti a conoscenza per altre vie, in quanto il gruppo noi per Sarroch non è mai stato coinvolto dalla maggioranza su un argomento cosi importante, della possibilità per i pazienti privi di medico di rivolgersi all’ Ascot di un altro comune”.

Composto dai consiglieri Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio Buonomo, “il gruppo ritiene vergognoso e gravissimo che l’amministrazione comunale divulghi informazioni inesatte e fuorvianti per i cittadini e chiede al Sindaco di intervenire con la massima urgenza per garantire un servizio essenziale per i cittadini che da oggi sono costretti a recarsi in un altro comune”.