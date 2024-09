Cagliari, coppia di Olbia sbuca in auto contromano da viale Marconi: “Stavamo cercando la clinica Sant’Elena”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La buona notizia è che non ci sono feriti, ed è quasi un miracolo. Una coppia di anziani di Olbia al volante di una Fiat, nel cuore della notte, si è letteralmente persa in viale Marconi. Meglio, ha lasciato la lunga strada che collega Cagliari con l’hinterland e viceversa ed è arrivata nella strada arginale, prima della svolta in via Mercalli, in senso vietato, contromano. A “salvare” marito e moglie, alle tre di notte, è stato il pizzaiolo cagliaritano Alessio Congia, diretto a casa dopo una lunga serata di lavoro nella sua pizzeria. “Sono entrati contromano dal viale Marconi, subito dopo la caserma dei vigili del fuoco. Anche in una strada impensabile può capitare di trovarsi una macchina in senso vietato”. Congia è riuscito, anche urlando, ad avvisare i due, che hanno subito fatto un’inversione a U: “Stavano cercando la clinica Sant’Elena, ma erano proprio fuori direzione. Ho messo subito le quattro frecce per farci notare e solo così ho evitato che altre due macchine, a velocità sostenuta, potessero colpire la mia e quella della coppia”, prosegue il pizzaiolo. È stato lo stesso anziano a giustificarsi: “Dobbiamo andare alla clinica di Quartu”.

Nemmeno Google Maps li ha aiutati: “Per quanto la strada sia a senso unico, può succedere che qualcuno a precorra contromano”. Congia e la sua compagna hanno poi fornito tutte le indicazioni corrette per raggiungere la clinica alle porte di Quartu anzichè, probabilmente, un pronto soccorso di qualche ospedale.