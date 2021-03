Sardegna, Solinas annuncia: “Da lunedì chi sbarca in Sardegna deve sottoporsi al test rapido anti Covid”. Svolta clamorosa mentre si avvicina anche la riapertura di palestre e piscine: “Da lunedì a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti”, cioè isolamento e quarantena. Solinas ha spiegato di voler agire in questo modo “per difendere la salute pubblica”, ha detto il governatore sardo alla trasmissione radio “Un giorno da pecora”, come riportato anche dall’Ansa.