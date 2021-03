Sanremo 2021, ecco le pagelle della prima serata: Noemi e Maneskin spopolano insieme a Max Gazzè

Un Festival anomalo, lo hanno detto tutti ovunque. Ma ciò che resta, o meglio, ciò che dovrebbe restare, sono le canzoni. Cinque serate che hanno il puro scopo di intrattenere, far sorridere e far riflettere.

Un cast particolarmente giovane e tante scommesse che il direttore

Artistico e conduttore Amadeus ha voluto mettere in campo q uesto Sanremo 70+1, come ama definirlo lui. Amadeus ha fatto il suo come sempre con professionalità e simpatia, anche grazie al supporto preziosissimo del suo amico Fiore, che sa sempre colorare ogni momento. La platea dell’Ariston vuota e tutti gli artisti in gara che affrontano l’emozione con il solo supporto dell’orchestra. Sorpresa assoluta della serata la giovane attrice Matilda De Angelis. Spigliata, brillante nonostante l’emozione comprensibile, dimostra charme e classe e anche di saper cantare benissimo grazie al duetto con Fiorello su Ti lascerò di Fausto Leali e Anna Oxa.

Ad impreziosire il parterre musicale, la mitica Loredana Bertè e Diodato, che ha vinto l’ultimo Festival di sanremo con la splendida Fai rumore. Ancora più emozionate riascoltarla oggi, dopo l’anno appena trascorso che ha reso quel testo un simbolo per tutto il nostro Paese. Punto debole della serata, forse, i siparietti con Ibrahimovic, che sicuramente però avranno reso felici tutti i tifosi da casa.. Un mondo a parte qurllo di Achille che presenta il primo dei suoi 5 quadri. Una performance completa la sua, che spicca più per effetti visivi ed espressività.

Inevitabili i riferimenti alla pandemia e al personale sanitario, rappresentato dall’infermiera Alessia Bonari, diventata un simbolo di tutta la fatica e lo devozione di chi per un anno si è speso senza sosta per salvare delle vite grazie ad una foto postata casualmente sui social che ritraeva il suo viso segnato dalla mascherina tenuta per ore e ore.

PAGELLE PRIMA SERATA

Le canzoni in gara in questa prima serata hanno saputo stupire, qualcuna ha deluso le aspettative. Scopriamole nel dettaglio.