Sardegna, si riapre lunedì col coprifuoco alle 24 e con i bar che possono ospitare clienti anche all’interno? La curiosa coincidenza temporale che vedrà tornare la Sardegna in zona gialla dal 17 maggio, proprio il giorno in cui il coprifuoco potrebbe slittare dalle 22 alle 24. Proprio il giorno in cui il governo pensa di consentire anche le consumazioni all’interno dei bar, oltre che la riapertura dei ristoranti all’aperto sia a pranzo che a cena. Tutte decisioni fatidiche che saranno prese in settimana, mentre il vice ministro Sileri ipotizza l’addio alle mascherine all’aperto appena sarà raggiunta la quota di trenta milioni di persone vaccinate in Italia.

La road map del governo insomma grazie al calo dei contagi potrebbe essere rivista al ribasso. Sperano anche i ristoranti al chiuso, che al momento potranno riaprire soltanto il primo giugno e solamente a pranzo, dalle 5 alle 18. La fondazione Gimbe oggi ha lanciato l’allarme sull’indice Rt: diverse Regioni a causa di un incremento rischierebbero di passare in zona arancione venerdì prossimo, per questo in un vertice Stato-regioni in programma mercoledì prossimo questo criterio potrebbe essere rivisto. Draghi che parla ormai apertamente di riaperture e invita tutti a “venire per turismo in Italia” potrebbe fare scattare da metà maggio anche lo stop alle quarantene per chi arriva dai Pesi Europei, dal Regno Unito o da Israele. Si potrà quasi certamente andare a trovare amici e parenti anche in 4 persone, il primo giugno riapriranno anche le palestre al chiuso. I centri commerciali riapriranno nel weekend (ma per ora protestano), e dal 15 maggio via libera alle piscine all’aperto. La Sardegna resta per tutta questa settimana nel limbo della zona arancione. ma subito dopo, la grande ripresa (anche turistica) dovrebbe davvero essere dietro l’angolo.