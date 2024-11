Sardegna Sex, alla fiera del porno di Sanluri arriva Rocco Siffredi

Sanluri – Alla fiera del porno sbarca Rocco Siffredi, è proprio l’attore a diffondere il suo arrivo: “Sono felicissimo di annunciare che anche io sarò presente al Sardegna Sex”. Milioni di follower, seguaci di un’arte che mette al bando chi è “allergico” ai vestiti, che si districa sotto le coperte, che non teme pregiudizi: l’hard piace sin dai tempi remoti ed è diventato un business anche nella città del Medio Campidano, florida, che non conosce crisi. Al calar della sera si abbassano le serrande di negozi, uffici e supermercati per far spazio al popolo della notte: locali che hanno investito e aperto le porte a chi non si nasconde, a chi vuole vivere la trasgressione e l’erotismo, il “peccato” non di certo quello di cogliere una mela: il “frutto proibito” è in carne e ossa e si mostra come natura l’ha creato. Tra i big della passione, che si susseguono ogni settimana, al festival a luci rosse, ora, arriva anche lui, 60 anni suonati, padre e marito, ancora il più ricercato e amato in quella classifica dove contano le misure.

Fioccano post e ironia sui social, tra i più audaci spunta ‘L’Ego della Bambagia”: “In Sardegna ci vantiamo di avere tramonti infuocati mozzafiato e attrazioni imponenti… ma con Rocco in giro, ci sarà un nuovo ‘monumento’ da ammirare”. Insomma, un appuntamento atteso quanto un tramonto, un paragone che strappa una risata, uno di quelli che lasciano a bocca aperta, da immortalare con lo smartphone ma non da condividere pubblicamente: la censura sarebbe assicurata.