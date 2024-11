Dodicenne muore per un malore durante l’allenamento di calcio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma nella serata di ieri a Taverna, in provincia di Catanzaro. Un ragazzino di soli 12 anni è morto per un malore improvviso durante un allenamento di calcio. Il giovanissimo atleta si è accasciato a terra senza riprendere più conoscenza. Presente anche il papà, che lo aveva accompagnato, e ha assistito impotente alla scena. A nulla, purtroppo, sono serviti i soccorsi tempestivi del 118 per rianimare il 12enne. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso ed è stata già disposta l’autopsia per accertare le cause della tragedia.