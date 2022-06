Sardegna, oggi il Covid fa zero a zero: contagi quasi invariati, ricoveri e intensive sono identici a ieri. In realtà ci sono quasi 200 contagi in meno rispetto a 24 ore prima, muore una 96enne a Cagliari ma la situazione è praticamente la stessa mentre preoccupano i dati sull’incidenza nazionale che vedono in Sardegna l’incidenza Covid più alta d’Italia.

In Sardegna si registrano oggi 1808 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1671 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5903 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( stesso dato di ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 104 ( stesso dato di ieri ).

18382 sono i casi di isolamento domiciliare ( +787).

Si registra il decesso di una donna di 96 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.