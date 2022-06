A Cagliari torna lo shopping sotto le stelle: “Vogliamo portare nelle strade barche a vela e go kart”

I commercianti di Cagliari cercano la strada del rilancio nell’estate 2022 con lo shopping sotto le stelle. Le notti colorate, anche quest’anno, vanno in soffitta e, almeno per quanto riguarda il nome degli eventi in programma, si ritorna al passato. La partenza sabato due luglio, in concomitanza con l’avvio dei saldi. Poi, serrande alzate sino a mezzanotte tutti i giovedì di luglio in via Garibaldi, via Manno e nelle vie limitrofe. C’è il patrocinio del Comune, che ha dato diecimila euro all’associazione dei commercianti Strada Facendo. Nella locandina si parla di shopping, tradizione e cultura. Il presidente del consorzio, Stefano Rolla, anticipa quali saranno gli eventi con i quali spera di portare il pienone nelle strade e, in parallelo, anche nelle casse sue e dei suoi colleghi commercianti: “Vogliamo portare nelle strade barche, ovviamente non di grandi dimensioni, che rimarranno in esposizione e saranno visibili da tutti. E, poi, anche il go kart. Ci saranno anche delle installazioni artistiche, stiamo chiudendo l’accordo con alcuni artisti sardi”, spiega Rolla.

Ancora: “In uno dei giovedì notte i bambini, ma anche gli adulti, potranno avere l’occasione di vedere due pony, uno in via Garibaldi e l’altro in via Manno. E il ventotto luglio stiamo organizzando un corso, all’aperto, di educazione civica”. Eccoli, gli eventi in cottura per rianimare le vie cagliaritane dello shopping. Il mese di agosto è ancora un punto interrogativo: al momento non sono previste altre serate, ma se gli appuntamenti di luglio dovessero andare bene i negozianti hanno già in mente di tentare la carta dell’apertura sino a mezzanotte anche nel mese più caldo dell’anno.