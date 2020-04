Sardegna, lo scandalo dei prezzi raddoppiati del cibo: “Frutta e verdura a peso d’oro, vergognatevi di questi aumenti: è speculazione”. Le voci dei nostri lettori dopo la denuncia del Governatore Solinas. In tantissimi confermano di avere pagato la spesa e in particolare la frutta a peso d’oro perché i produttori hanno approfittato dell’emergenza Coronavirus per salassare i cittadini. Nella nostra pagina Fb centinaia di commenti sdegnati e di aneddoti. “Mi sembra esagerato 1 kg di melanzane 4.00 € e peperoni 5.00 €… infatti li lascio nello scaffale…speculare in questo periodo di crisi è VERGOGNOSO”, commenta ad esempio Marina Caredda. “La frutta e verdura aumenta di 50 centesimi ogni 2 giorni… sta diventando proibitivo l’acquisto non solo per una questione di budget ma per una questione di principio perché lasciano tutto in mano a dei cialtroni inconcludenti che se ne fregano del consumatore”, sottolinea Alina Cau. ” E’ veramente uno schifo .se ne approfittano ..sapendo pure che le famiglie sono in serie difficoltà nel portare un piatto di pasta a tavola ..vergognoso fate controlli al più presto”, chiede Maria Pia Serra e in effetti il Governatore Solinas oggi ha annunciato che manderà i Forestali nelle botteghe a sanzionare e controllare. “È da più di un mese che è stato segnalato l’aumento dei prezzi e nessuno ha fatto niente, solo multe alle persone che già sono in crisi”, la triste constatazione di Dory Massy.

E ancora tante altre voci di rabbia. “Prima mi potevo permettere di comprarmi frutta e verdura oggi non posso più comprarne perché hanno raddoppiato i prezzi la belga a 7 euro vergogna”, denuncia Loredana Nurchi. “Dal giovedì al sabato lo stesso prodotto è aumentato da 11,50 a 14,90 euro”, gli aumenti confermati anche da Pinuccia Demontis. “Alcuni supermercati danno buoni sconto tutto l’anno e guarda caso proprio in questo periodo niente. Alcuni li hanno attivati ma saranno validi solo da maggio in avanti … mah, comunque noi in tre questa settimana 178 euro e non ho acquistato pesce o carne pregiata. Fate voi 🤬 Come ci potrà spostare nuovamente dal comune di residenza, torno al mio amato discount”, commenta Sabrina Cadeddu. Giorgio Coghe aggiunge: “Non solo frutta e verdura..pescherie, macellerie, ne vogliamo parlare..non ce nessun controllo..piccoli market, frutterie, senza parlare delle grosse distribuzioni”. Continuate a segnalarci questi casi di aumenti incontrollati, magari corredati da foto degli scontrini a redazione@castedduonline.it.